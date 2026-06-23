Bonn (www.anleihencheck.de) - Chinas 1-jährige und 5-jährige Leitzinsen (Loan Prime Rates) blieben unverändert bei 3,00% bzw. 3,50%, im Einklang mit den Markterwartungen, so die Analysten von Postbank Research.Die Entscheidung, die Leitzinsen stabil zu halten, spiegele eine anhaltende politische Präferenz für Stabilität wider, da die Wachstumsdynamik ungleichmäßig bleibe, während der energiepreisbedingte Inflationsdruck zugenommen habe. Jüngste Daten - Einzelhandelsumsätze seien im Mai um 0,6% zurückgegangen und die Industrieproduktion sei um 4,5% gewachsen - würden die anhaltende K-förmige Erholung unterstreichen. Die industriellen Gewinne hätten in den letzten Monaten ein starkes Wachstum gezeigt, unterstützt durch KI-bedingte Nachfrage und höhere Rohstoffpreise, wobei das verarbeitende Gewerbe und vorgelagerte Sektoren die Gewinne anführen würden. Die bevorstehende Veröffentlichung werde auf Anzeichen für Nachhaltigkeit hin genau beobachtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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