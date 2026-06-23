Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt war von überwiegend ruhigem Handelsgeschehen geprägt, so die Analysten der Helaba.Wesentliche Impulse vonseiten der Datenveröffentlichungen habe es nicht gegeben und auch Notenbanker hätten erst in der Nacht neue Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik dies- oder jenseits des Atlantiks gegeben. Heute würden die Einkaufsmanagerindizes beachtet werden, obwohl oder gerade weil es keine klaren Indikationen gebe. Die Zinserwartungen seien bereits ausgeprägt, sodass es wenig wahrscheinlich sei, dass diese nochmals forciert werden könnten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de