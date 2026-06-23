Das International Council on Clean Transportation hat ausgewertet, welche Nutzfahrzeug-Hersteller im ersten Quartal bei den E-Antrieben im europäischen Markt vorne liegen. Fazit: Mercedes-Benz Trucks nutzt das aktuelle Momentum am besten. Und: Bei den E-Bussen stand in Q1 erstmals ein chinesischer Player ganz oben. Eine Nahaufnahme der diesjährigen E-Bus- und E-Lkw-Marktentwicklung hatten wir jüngst bereits anhand der Q1-Daten der European Automobile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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