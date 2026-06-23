Dieser Titel wird von vielen Anlegern noch immer auf sein bisheriges Kerngeschäft reduziert. Genau das könnte ein Fehler sein. Der Konzern nutzt seine enorme Finanzkraft, um neue Märkte zu erschließen - und aus einer erfolgreichen Nische eine deutlich breitere Wachstumsstory zu machen.Die Grundlage dafür ist stark: Ein dominantes Geschäft liefert hohe Cashflows, während gleich mehrere neue Programme zusätzliches Milliardenpotenzial eröffnen. Positive Phase-III-Daten haben bereits den Weg für eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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