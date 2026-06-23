Die Linvo AG, ein in Zürich ansässiges Mehrfamilien-Büro und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat heute ihre Vision für das kommende Jahr vorgestellt. Künstliche Intelligenz ist der Kern ihrer Strategie für 2026 und zur Umsetzung wurden neue Stellen für KI-Berater ausgeschrieben.

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Linvo fasst KI-betriebenes Wealth Management ins Auge und schreibt 2026 Positionen für KI-Berater aus

Das Unternehmen geht davon aus, dass die künstliche Intelligenz im kommenden Jahr von einem Hilfsmittel zu einer Kerndisziplin der Vermögensverwaltung wird KI wird bestimmen, wie Portfolios analysiert, Kunden betreut und die Zeit der Beratungsteams genutzt wird. Die neuen KI-Beraterrollen sollen diesen Wandel innerhalb des Unternehmens verankern.

"2026 ist das Jahr, in dem wir aufhören, KI als bloße Ergänzung zu betrachten, und anfangen, sie als eigenständige Disziplin zu behandeln", sagte Alexander Kogan, Direktor bei Linvo. "Durch die Einstellung von KI-Beratern gestalten wir diese Zukunft bewusst, anstatt sie dem Zufall zu überlassen."

Linvo geht davon aus, dass diese Investition den Kurs des Unternehmens in den kommenden Jahren bestimmen und es an die Spitze der Schweizer Branche für Vermögensverwaltung bringen wird, die sich im Bereich dieser Technologie noch in der Findungsphase befindet.

Über Linvo

Linvo ist eine in Zürich ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die maßgeschneiderte Anlageportfolioverwaltung für sehr vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden anbietet. Linvo wurde 2014 gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Portfoliomanagement, Unternehmensfinanzierung, M&A-Beratung und alternative Anlagen an. Das Unternehmen verfügt über eine Lizenz der FINMA, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht.

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