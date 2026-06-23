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FamiCord AG gewinnt mit ArThec weiteren Kunden im Geschäftsbereich CDMO



23.06.2026 / 11:05 CET/CEST

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FamiCord AG gewinnt mit ArThec weiteren Kunden im Geschäftsbereich CDMO Rahmenvereinbarung umfasst Entwicklung von Technologien für regenerative Medizin und moderne Therapien

Umsatzbeitrag von rund 0,7 Mio. EUR bei attraktivem Margenniveau innerhalb 12 Monaten erwartet, abhängig vom Projektfortschritt

Vertragsabschluss unterstreicht zunehmende strategische Tragfähigkeit des Geschäftsbereichs CDMO Leipzig, 23. Juni 2026 - Die FamiCord AG, Europas führende Zellbank und die drittgrößte weltweit, hat über ihre polnische Tochtergesellschaft Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) eine Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit mit ArThec S.A. abgeschlossen. ArThec ist ein polnisches Unternehmen mit Spezialisierung auf Tissue Engineering und regenerative Medizin. Die Vereinbarung markiert einen weiteren Schritt bei der Umsetzung der Strategie von FamiCord, die Geschäftstätigkeit über das Gewebe- und Zellbanking hinaus auszubauen. Mit ihrer etablierten Labor- und Produktionsinfrastruktur, hohen Fertigungskapazitäten sowie langjähriger Kompetenz in Forschung und Entwicklung, Prozessskalierung und Technologietransfer in ein GMP-Umfeld stärkt die Gruppe konsequent ihre Position als CDMO-Dienstleistungspartner für innovative biotechnologische und medizinische Projekte. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit ArThec steht die Entwicklung einer fortgeschrittenen Tissue-Engineering-Technologie für Anwendungen in der regenerativen Medizin. Ziel ist die Vorbereitung einer neuen Methode zur Behandlung von Schäden am Gelenkknorpel sowie degenerativer Gelenkerkrankungen auf klinische Anwendungen und eine künftige Implementierung. FamiCord übernimmt dabei unter der Leitung von ArThec umfassende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Der Leistungsumfang umfasst insbesondere die Entwicklung eines wiederholbaren und standardisierten Herstellungsprozesses für ein Implantat entsprechend den Anforderungen an Arzneimittel für neuartige Therapien, die Identifizierung zentraler Prozessparameter und kritischer Qualitätsattribute des Produkts, die Entwicklung analytischer Methoden zur Qualitätskontrolle in den einzelnen Produktionsschritten sowie die Vorbereitung der Technologie auf einen wirksamen Transfer in ein GMP-Umfeld und eine weitere Skalierung des Prozesses. Die Zusammenarbeit sieht zunächst einen Umsatzbeitrag von rund 0,7 Mio. EUR vor, der innerhalb von 12 Monaten und abhängig vom Projektfortschritt erfasst werden soll. Das Projekt ist mit einer EBITDA-Marge oberhalb des Konzernniveaus verbunden. FamiCord AG geht davon aus, dass weitere Ausweitungen der bestehenden Vereinbarung möglich sind. "Der nun abgeschlossene Rahmenvertrag ist mit Blick auf den unmittelbaren Umsatzeffekt für FamiCord noch von untergeordneter Bedeutung. Er zeigt jedoch, dass wir im CDMO-Geschäft zunehmend als verlässlicher Partner wahrgenommen werden und in diesem Bereich Schritt für Schritt Fuß fassen", erklärt Jakub Baran, CEO der FamiCord AG. "Der Vorstand sieht sich dadurch in seiner Einschätzung bestätigt, dass der weitere Ausbau des Geschäftsbereichs CDMO dazu beitragen kann, die FamiCord-Gruppe auf ein zusätzliches, belastbares Umsatzstandbein zu stellen und die langfristige Tragfähigkeit unseres Geschäftsmodells nachhaltig zu unterstützen." Die unterzeichnete Vereinbarung eröffnet die Möglichkeit zur Umsetzung weiterer gemeinsamer Vorhaben im Bereich der regenerativen Medizin, von ATMP-Produkten sowie moderner therapeutischer Technologien. Sie ist zugleich ein weiteres Beispiel für die Nutzung der Kompetenzen von FamiCord als Forschungs- und Entwicklungspartner sowie als Technologie- und Herstellungspartner für innovative biotechnologische Projekte, die in Europa entwickelt werden. Die Gesellschaft befindet sich darüber hinaus mit weiteren potenziellen Auftraggebern im Bereich CDMO in Verhandlungen und wird den Kapitalmarkt zeitnah informieren, sobald entsprechende Verträge unterzeichnet wurden. Weitere Informationen zu FamiCord und den verbundenen Tochtergesellschaften finden sich unter www.famicord.com. Kontakt:

FamiCord AG

Ingo Middelmenne

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0174) 9091190

E-Mail: ingo.middelmenne@famicord.com Unternehmensprofil FamiCord (vormals Vita 34) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit Abstand die führende Zellbank in Europa sowie die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet die Gesellschaft seitdem als Full-Service-Anbieter für Kryokonservierung die Entnahme, Logistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Die spendereigenen Zellen können entweder direkt als Arzneimittel eingesetzt werden oder als wertvolles Ausgangsmaterial für medizinische Zelltherapien dienen; sie werden im Dampf von Flüssigstickstoff vital erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bei FamiCord bereits mit deutlich über einer Million eingelagerten Einheiten biologischen Materials Vorsorge für die Gesundheit ihrer Familien getroffen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich Cell and Gene CDMO tätig.



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