© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAINokia erweitert sein KI-Portfolio für autonome Netze. Neue Agenten sollen Prozesse automatisieren, Störungen schneller beheben und Kosten senken.Der Telekommunikationsausrüster Nokia baut sein Angebot für autonome Netzwerke deutlich aus. Das Unternehmen stellte auf der Branchenveranstaltung DTW in Kopenhagen mehrere Neuerungen vor, die Netzbetreibern helfen sollen, ihre Infrastruktur stärker zu automatisieren und komplexe Datenströme effizienter zu steuern. KI-Agenten sollen Betriebsabläufe beschleunigen Im Mittelpunkt steht eine neue Bibliothek mit vorgefertigten KI-Agenten. Diese Softwarelösungen sollen eigenständig analysieren, Entscheidungen vorbereiten und operative Aufgaben …
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