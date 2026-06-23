Prof. Dr. Carlo Masala, renommierter Experte für internationale Politik, beleuchtet auf der DKM 2026 geopolitische Risiken und deren Einfluss auf deutsche Kapital- und Risikomärkte. Seine Keynote verbindet Machtverschiebungen mit wirtschaftlichen Trends und liefert praxisnahe Erkenntnisse für Makler. Prof. Dr. Carlo Masala ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München und zählt zu den anerkanntesten Stimmen in der sicherheitspolitischen Analyse im deutschsprachigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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