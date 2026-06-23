Wer die Stabilität von Staaten an den Renditen ihrer zehnjährigen Staatsanleihen misst, erhält derzeit ein bemerkenswertes Bild: Die Schweiz behauptet ihre Rolle als sicherer Hafen, Europa präsentiert sich widerstandsfähiger als vielfach erwartet und die USA verlieren einen Teil ihres langjährigen Vertrauensvorschusses. "Stabilität ist etwas anderes als schiere Größe", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Sutor Bank. "Und was die Stabilität angeht, werden vor allem die USA von den Märkten derzeit neu bewertet." "Staatsanleihen sind mehr als ein Finanzprodukt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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