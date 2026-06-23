Bonn/Frankfurt (ots) -Bewegung gilt als einer der wirksamsten Faktoren zur Vorbeugung zahlreicher Krebsarten. Vor diesem Hintergrund intensivieren der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Krebshilfe ihre Zusammenarbeit im Rahmen der gemeinsamen Initiative "Bewegung gegen Krebs". Zentrale Neuerung ist die stärkere Verzahnung des ärztlichen "Rezepts für Bewegung" mit der digitalen Bewegungslandkarte (BeLa). Patient*innen werden damit gezielt über Bewegung als wirksamen Bestandteil der Krebsprävention informiert und von der medizinischen Empfehlung direkt zu qualitätsgesicherten Sport- und Bewegungsangeboten in ihrer Nähe geführt."Seit vielen Jahren setzt sich die Deutsche Krebshilfe dafür ein, Menschen in Bewegung zu bringen, denn regelmäßige körperliche Aktivität kann das Risiko für verschiedene Tumorarten deutlich senken" sagt Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe. "Die BeLa bietet Interessierten die Möglichkeit, schnell und einfach wohnortnahe Sport- und Bewegungsangebote zu finden." Dies gilt sowohl für den Breitensport als auch für den Sport in der Krebsnachsorge. "Daher freuen wir uns sehr, dass wir dabei helfen können, diese Plattform weiter auszubauen, zu verbessern und in der Bevölkerung noch bekannter zu machen."Auch aus Sicht des organisierten Sports ist die verstärkte Kooperation ein wichtiger Schritt. "Der alarmierende Bewegungsmangel in Deutschland erfordert entschlossenes und koordiniertes Handeln von Politik, Gesundheitswesen, Wissenschaft und organisiertem Sport", betont Michaela Röhrbein, Vorständin Sportentwicklung des DOSB. "Umso wichtiger ist der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit der Deutschen Krebshilfe. Gemeinsam mit starken Partnerinnen wie ihr können wir praxisnahe Lösungen entwickeln und bewegungsfördernde Maßnahmen nachhaltig und flächendeckend verankern."Bewegungslandkarte (https://bewegungslandkarte.de/) bündelt bundesweit qualitätsgesicherte AngeboteDie Deutsche Krebshilfe unterstützt die digitale Bewegungslandkarte seit Beginn dieses Jahres finanziell und ideell. Die Plattform verzeichnet aktuell mehr als 126.000 Sport- und Bewegungsangebote von etwa 24.500 Anbietern und wird kontinuierlich ausgebaut. Neben qualitätsgeprüften Vereinsangeboten finden sich dort auch Veranstaltungen zum Mitmachen sowie frei zugängliche Bewegungsorte im öffentlichen Raum. Ziel ist es, Menschen aller Altersgruppen einen niedrigschwelligen Zugang zu Bewegung zu ermöglichen - unabhängig von Leistungsstand oder Vorerfahrung. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Präventions- und Rehabilitationssport sowie auf Angeboten, die mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeichnet sind."Rezept für Bewegung (https://www.dosb.de/themen/mensch-und-sportverein/breitensport-und-gesundheit/rezept-fuer-bewegung)" stärkt Rolle der KrebspräventionDas ärztliche "Rezept für Bewegung" berücksichtigt nun ausdrücklich auch die Bedeutung regelmäßiger körperlicher Aktivität für die Krebsprävention. Ärzt*innen können es ausstellen, um Patient*innen gezielt zu mehr Bewegung zu motivieren. Der direkte Verweis auf die Bewegungslandkarte erleichtert es, passende und qualitätsgesicherte Angebote in Wohnortnähe zu finden. Getragen wird das "Rezept für Bewegung" von der Bundesärztekammer, der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP), dem DOSB sowie weiteren medizinischen Fachverbänden. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass viele Menschen Bewegungsempfehlungen besonders ernst nehmen, wenn sie von ihrer behandelnden Ärztin oder ihrem behandelnden Arzt ausgesprochen werden.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/6300205