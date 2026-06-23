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Die Bank of America bleibt für Gold langfristig optimistisch. Kurzfristig belasten jedoch steigende Zinserwartungen und die restriktive Geldpolitik der Fed den Goldpreis.

Der Goldpreis bekommt derzeit die volle Härte der US-Geldpolitik zu spüren. Die Bank of America, die noch im Januar zu den größten Optimisten am Markt zählte und einen rasanten Anstieg auf 6.000 US-Dollar je Unze bis zum Frühjahr prognostizierte, muss ihr kurzfristiges Szenario anpassen. Während die langfristigen fundamentalen Argumente für das Edelmetall nach wie vor unangetastet bleiben, zwingt die radikal veränderte Zinsperspektive der Federal Reserve das Analystenteam nun zu einer defensiveren Haltung - zumindest kurzfristig.

Zinswende statt Zinssenkungen: Die Inflationsfalle der Fed

Der entscheidende Belastungsfaktor für Gold ist die abrupte Kehrtwende bei den Zinserwartungen. Gingen Investoren zu Jahresbeginn noch fest von baldigen Zinssenkungen aus, hat der Krieg im Iran eine globale Energiekrise entfacht und die Inflationssorgen massiv befeuert.

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Gold-Korrektur als Chance? BofA hält trotz Fed-Gegenwind an Ziel von 6.000 USD fest - langfristig



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