EQS-News: Hoymiles Power Electronics Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Hoymiles stellt die HiBattery 4020-Serie beim Event "The Unbreakable Night" in München vor



23.06.2026 / 11:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MÜNCHEN, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles hat am 22. Juni in München erfolgreich eine weltweite Einführungsveranstaltung für seine Plug-in-Heimbatterie HiBattery 4020 X durchgeführt. Unter dem Motto "Unbreakable Night" feierte die Veranstaltung den Durchbruch der Serie in Sachen extremer Sicherheit und Zuverlässigkeit und festigte gleichzeitig die starken strategischen Partnerschaften mit über 180 europäischen Branchenführern, Händlern und wichtigen Interessengruppen. HiBattery 4020-Serie: Unübertroffene Sicherheit und Sorgenfreiheit Aufbauend auf dem langjährigen Engagement von Hoymiles im Bereich der netzgekoppelten Energiespeichersysteme führt die HiBattery 4020-Serie intelligente Energiespeicher für den Hausgebrauch ein. HiBattery 4020 X: Das erste Hybridmodell von Hoymiles, das direkt an PV-Module angeschlossen wird. Unterstützt eine PV-Eingangsleistung von bis zu 4.000 W über 4 unabhängige MPPT-Kanäle - ideal für komplexe Dachanlagen und die Installation auf Balkonen.

Das erste Hybridmodell von Hoymiles, das direkt an PV-Module angeschlossen wird. Unterstützt eine PV-Eingangsleistung von bis zu 4.000 W über 4 unabhängige MPPT-Kanäle - ideal für komplexe Dachanlagen und die Installation auf Balkonen. HiBattery 4020 AC: Eine wechselstromgekoppelte Lösung, die sich problemlos in bestehende Solaranlagen nachrüsten lässt, um sofort zusätzliche Speicherkapazität zu schaffen. Das zeichnet die HiBattery 4020 aus: Unübertroffene Leistung : Stapelbare, kabellose Module für eine einfache Erweiterung von 4 kWh auf 16 kWh, mit einem hohen DC/AC-Wirkungsgrad von 96,5 % zur Versorgung großer Haushaltsgeräte.

: Stapelbare, kabellose Module für eine einfache Erweiterung von 4 kWh auf 16 kWh, mit einem hohen DC/AC-Wirkungsgrad von 96,5 % zur Versorgung großer Haushaltsgeräte. Unübertroffene Sicherheits : LiFePO4-Zellen in Automobilqualität, mehrschichtiges BMS, Aerosol-Brandunterdrückung und Schutzklasse IP66 für maximale Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen.

: LiFePO4-Zellen in Automobilqualität, mehrschichtiges BMS, Aerosol-Brandunterdrückung und Schutzklasse IP66 für maximale Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen. Unerschütterliche Intelligenz: Fortschrittliches KI-System, das den Energieverbrauch basierend auf dynamischen Tarifen optimiert und über das Energy-Ledger-Dashboard Kostentransparenz in Echtzeit bietet. Im Rahmen der Veranstaltung wurde die HiBattery 4020-Serie mit dem renommierten EUPD Innovation Award ausgezeichnet. Markus A.W. Hoehner, CEO von EUPD Research, überreichte die Auszeichnung und würdigte damit die herausragende Sicherheit und Innovation des Produkts. Unzerbrechliche Partnerschaften: Gemeinsam die Zukunft gestalten An der Einführungsveranstaltung nahmen mehr als 180 Gäste teil, darunter führende europäische Distributoren, wichtige Partner, Branchenführer und Medienvertreter. Partner wie Tepto und Elektramat nahmen an Diskussionsrunden teil und brachten ihr großes Vertrauen in die HiBattery 4020-Serie zum Ausdruck. Der Abend gipfelte in der "Unbreakable Alliance"-Aktivierungszeremonie, bei der die Partnerschaften mit 25 wichtigen europäischen Kunden gefeiert und das Engagement von Hoymiles für einen gemeinsamen, langfristigen Erfolg bekräftigt wurden. Dr. Yang Bo, CEO von Hoymiles, erklärte: "Die HiBattery 4020-Serie markiert einen wichtigen Schritt von der Marktführerschaft bei Mikro-Wechselrichtern hin zu kompletten Energie-Lösungen für Privathaushalte. Wir sind bestrebt, sichere und zuverlässige Produkte zu liefern, die den europäischen Haushalten echte Sicherheit geben." Guy Rong, Vice President von Hoymiles, fügte hinzu: "Mit der Einführung der HiBattery 4020-Serie haben wir ein umfassendes, zuverlässiges Energie-Ökosystem für Hausbesitzer geschaffen." Während Europa auf eine dezentralere Energiezukunft zusteuert, setzt sich Hoymiles weiterhin für sichere und zuverlässige Solar-plus-Speicher-Lösungen ein - ganz im Sinne des Mottos "The Unbreakable Night". HiBattery 4020 X: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html

HiBattery 4020 AC: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998846/DSC_3019_opq4736730080.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998847/DSC_3716_opq4736987427.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2970138/6009246/logo_____________1_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hoymiles-stellt-die-hibattery-4020-serie-beim-event-the-unbreakable-night-in-munchen-vor-302807547.html



23.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News