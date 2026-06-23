EQS-News: Hoymiles Power Electronics Inc.
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MÜNCHEN, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles hat am 22. Juni in München erfolgreich eine weltweite Einführungsveranstaltung für seine Plug-in-Heimbatterie HiBattery 4020 X durchgeführt. Unter dem Motto "Unbreakable Night" feierte die Veranstaltung den Durchbruch der Serie in Sachen extremer Sicherheit und Zuverlässigkeit und festigte gleichzeitig die starken strategischen Partnerschaften mit über 180 europäischen Branchenführern, Händlern und wichtigen Interessengruppen.
HiBattery 4020-Serie: Unübertroffene Sicherheit und Sorgenfreiheit
Aufbauend auf dem langjährigen Engagement von Hoymiles im Bereich der netzgekoppelten Energiespeichersysteme führt die HiBattery 4020-Serie intelligente Energiespeicher für den Hausgebrauch ein.
Das zeichnet die HiBattery 4020 aus:
Im Rahmen der Veranstaltung wurde die HiBattery 4020-Serie mit dem renommierten EUPD Innovation Award ausgezeichnet. Markus A.W. Hoehner, CEO von EUPD Research, überreichte die Auszeichnung und würdigte damit die herausragende Sicherheit und Innovation des Produkts.
Unzerbrechliche Partnerschaften: Gemeinsam die Zukunft gestalten
An der Einführungsveranstaltung nahmen mehr als 180 Gäste teil, darunter führende europäische Distributoren, wichtige Partner, Branchenführer und Medienvertreter. Partner wie Tepto und Elektramat nahmen an Diskussionsrunden teil und brachten ihr großes Vertrauen in die HiBattery 4020-Serie zum Ausdruck. Der Abend gipfelte in der "Unbreakable Alliance"-Aktivierungszeremonie, bei der die Partnerschaften mit 25 wichtigen europäischen Kunden gefeiert und das Engagement von Hoymiles für einen gemeinsamen, langfristigen Erfolg bekräftigt wurden.
Dr. Yang Bo, CEO von Hoymiles, erklärte: "Die HiBattery 4020-Serie markiert einen wichtigen Schritt von der Marktführerschaft bei Mikro-Wechselrichtern hin zu kompletten Energie-Lösungen für Privathaushalte. Wir sind bestrebt, sichere und zuverlässige Produkte zu liefern, die den europäischen Haushalten echte Sicherheit geben."
Guy Rong, Vice President von Hoymiles, fügte hinzu: "Mit der Einführung der HiBattery 4020-Serie haben wir ein umfassendes, zuverlässiges Energie-Ökosystem für Hausbesitzer geschaffen."
Während Europa auf eine dezentralere Energiezukunft zusteuert, setzt sich Hoymiles weiterhin für sichere und zuverlässige Solar-plus-Speicher-Lösungen ein - ganz im Sinne des Mottos "The Unbreakable Night".
HiBattery 4020 X: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html
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23.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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