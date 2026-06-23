Bonn (www.anleihencheck.de) - Die PCE-Daten für Mai stehen diese Woche (Donnerstag) im Mittelpunkt, so Postbank Research. Letzte Woche habe die US-Notenbank festgestellt, dass sich die Wirtschaft weiterhin solide entwickele, und die Notwendigkeit betont, Preisstabilität zu gewährleisten. Die Projektionen für die nominalen PCE-Werte hätten bei 3,6% gelegen, wobei die Kern-PCE bei 3,3% erwartet worden sei - deutlich über den März-Prognosen von 2,7% für beide Instrumente. Dies sei eine restriktive Überraschung, die bestätige, dass die Inflation für die FED in ihrem Doppelmandat nun relevanter sei als die Beschäftigungsdaten. Die PCE-Daten dieser Woche könnten diese restriktive Sichtweise bestätigen, wobei die Kern-PCE weiterhin über 3% liegen dürfte. Am Dienstag würden die vorläufigen S&P-PMI-Daten für Juni erwartet, wobei die Erwartungen über der Wachstumsschwelle von 50 lägen, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe (was eine Erholung in diesem Sektor bestätigen würde). Am Freitag werde schließlich die finale Revision des Konsumklimas veröffentlicht, die wahrscheinlich die vorherige Lesung (48,9) bestätige. ...

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