Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der Vonovia SE ("Vonovia" oder die "Gesellschaft") (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, ein Angebot von nicht nachrangigen, nicht besicherten Wandelanleihen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 750 Millionen zu unterbreiten (die "Anleihen"), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de