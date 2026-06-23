Der Nutzfahrzeughersteller FAW Jiefang und der Batterieentwickler Hina Battery haben in China einen erfolgreichen Langzeittest einer Natrium-Ionen-Batterielösung für E-Lkw durchgeführt. Innerhalb von sieben Monaten wurden dabei 15.000 km absolviert, bei teils widrigen Wetterbedingungen und Temperaturen bis -40°C. Konkret wurde für das Validierungsprojekt ein elektrischer Sattelschlepper des Modells FAW Jiefang J6P mit einer speziell für Nutzfahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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