Das Schnelllade-Joint-Venture Ionity passt zum 1. Juli seine Ladepreise in weiten Teilen des europäischen Netzwerks an. Betroffen sind ausgewählte Tarife für Ad-hoc-Zahler, App-Nutzer ohne Abo sowie Kunden mit neueren Monatsabonnements. Ionity spricht von einer durchschnittlichen Erhöhung um vier Prozent. In einer E-Mail hat Ionity seine Kunden über die Änderung informiert. Als Grund nennt das Unternehmen unter anderem gestiegene Strombeschaffungskosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net