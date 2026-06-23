Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VK8EXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Gold 2800, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VK8EXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Gold 3000, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000VK8EXXX 23.06.2026 10:07:51 6.730 0,56 EUR
DE000VK8EXXX 23.06.2026 10:09:16 4.000 1,11 EUR
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VK8EXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Gold 3000, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000VK8EXXX 23.06.2026 10:07:51 6.730 0,56 EUR
DE000VK8EXXX 23.06.2026 10:09:16 4.000 1,11 EUR
© 2026 Xetra Newsboard