Dieses Phänomen sollte jeder versierte Anleger auf dem Schirm haben. Mehren sich bei Nike die Anzeichen für eine überraschende Wende?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|37,095
|37,185
|12:51
|37,090
|37,185
|12:51
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:30
|Was bei Nike gerade passiert: 4,5% Verlust und das könnte erst der Anfang sein - Die Fakten auf einen Blick
|12:06
|Nike: Die Fehler der Vergangenheit und die Chance auf einen Neubeginn
|Dieses Phänomen sollte jeder versierte Anleger auf dem Schirm haben. Mehren sich bei Nike die Anzeichen für eine überraschende Wende Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|11:38
|NIKE INC: Stabilität als Fundament der nächsten Bewegung
|08:30
|DRINGEND: Nike: Könnte die Aktie jetzt komplett einbrechen? - Meine klare Einschätzung dazu
|Mo
|Nike vor kritischer Marke: Warum Sie jetzt genau hinschauen sollten - Die Fakten auf einen Blick
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NIKE INC
|37,035
|-2,14 %