Die Aktien der deutschen Autokonzerne haben zuletzt mächtig Federn lassen müssen und sind auf neue Mehrjahrestiefs gefallen. Einzige Ausnahme: Porsche. Die Porsche-Aktie konnte in den letzten drei Monaten sogar um über +30% zulegen. Gibt es denn gute Gründe für diesen Rebound und kann er noch weitergehen? Eine schonungslose Vergangenheitsanalyse Bei Porsche dreht sich heute alles um die virtuelle Hauptversammlung. Der neue Chef des Sportwagenbauers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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