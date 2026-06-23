Es ist ein seltenes Ereignis geworden, dass die Alphabet-Aktie an einem Tag über -5% an Wert verliert. Am gestrigen Montag trat es ein und auch Dienstagmorgen setzt der Technologieriese seine Abwärtsbewegung mit einem Kursverlust von über -2% im europäischen Handel fort. Was drückt auf den Kurs von Alphabet und ist es eine gute Gelegenheit, in die Aktie einzusteigen? Ein Brain Drain Unmittelbarer Auslöser für den gestrigen Kursrückgang der Alphabet-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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