Nach einer deutlichen Korrektur vom Allzeithoch zeigt die IBM-Aktie wieder erste Lebenszeichen. Während Quantum Computing langfristig für Fantasie sorgt, belasteten zuletzt Sorgen um das Beratungsgeschäft. Vorbörslich legt die Aktie nun jedoch wieder deutlich zu. Milliarden für Quantum Computing sorgen für Fantasie IBM sorgte zuletzt mit einer milliardenschweren Ankündigung für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen plant, in den kommenden fünf Jahren rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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