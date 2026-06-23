Auf die Rekordbewertung folgt der Kursrutsch: Nur wenige Tage nach dem Nasdaq-Debüt hat SpaceX mehr als 600 Milliarden US-Dollar an Börsenwert eingebüßt. Warum ist das so? Nach dem Rekord-Börsengang an der Nasdaq am 12. Juni 2026 schwächelt die SpaceX-Aktie aktuell. Unmittelbar nach dem Börsendebüt war das Papier der Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Firma von Elon Musk zunächst gestiegen und erreichte zeitweise eine Marktkapitalisierung von 2,5 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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