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Dow Jones News
23.06.2026 12:21 Uhr
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AUKTION/Gute Nachfrage bei Schatz-Aufstockung

DJ AUKTION/Gute Nachfrage bei Schatz-Aufstockung

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 2. Juni: 

=== 
Emission        2,50-prozentige Bundesschatzanweisung 
            mit Fälligkeit am 14. Juni 2028 
Volumen        5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen    7,356 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag    3,807 Mrd EUR 
Zeichnungsquote    1,9  (1,6) 
Durchschnittsrendite  2,57% (2,59%) 
Wertstellung      25. Juni 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

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