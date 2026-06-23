SÜDVERS bündelt spezialisierte Versicherungslösungen für Bau- und Projektentwicklungen im neuen Bereich "Construction". Zudem werden angrenzende Risikofelder wie Transport oder Technische Versicherungen integriert. Leiten wird den neuen Bereich Angelika Endelmann. Das Maklerhaus SÜDVERS erweitert sein Leistungsportfolio mit dem neuen Bereich "Construction". Unter der Specialty Construction bündelt das Unternehmen spezialisierte Versicherungslösungen für Bau- und Projektentwicklungen. Dazu zählen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact