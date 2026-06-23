Frankfurt am Main (ots) -In einem Positionspapier definiert der Ausschuss Berufliche Bildung im Verband Bildungsmedien e. V. Maßnahmen für die unmittelbare Verbesserung der Berufsorientierung und betont dabei die Schlüsselrolle von Eltern und Lehrkräften ebenso wie die Verantwortung der Ausbildungsbetriebe.30 bis 50 % der Studierenden brechen ihr Studium ab. Bei den Auszubildenden werden zwischen 25 % und 50 % der Ausbildungsverhältnisse vor dem Abschluss gelöst. "Dies ist ein alarmierendes Indiz dafür, dass die richtige Berufswahl noch immer große Schwierigkeiten bereitet", so Dr. Jacob Kloepfer, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses Berufliche Bildung im Verband Bildungsmedien e. V.: "Die Landes-, aber auch die Bundespolitik sind gefordert, zeitnah Mittel und Ressourcen bereitzustellen und koordinierte Initiativen zu starten, damit die Berufsorientierung bei Eltern, Lehrkräften und Jugendlichen unmittelbar und sehr deutlich verbessert wird."Eltern als zentrale Entscheidungsinstanz adressierenVor allem die Einbindung der Eltern als zentrale Entscheidungsinstanz sollte neben den Schülerinnen und Schülern im Zentrum der Aktivitäten stehen. Online-gestützte Eignungstests können zudem individuell helfen herauszufinden, welcher berufliche Weg für den/die Einzelne/n passen könnte. Darauf aufbauend sollte Support durch Berufs-Coaches online und ebenfalls kostenlos verfügbar werden.Über Durchlässigkeit zwischen betrieblicher und akademischer Ausbildung informierenAuch die Aufklärungs- und Informationsarbeit zur hohen Durchlässigkeit zwischen betrieblicher und akademischer Ausbildung muss verbessert werden: Weder ist durch eine Ausbildung der Weg ins Studium versperrt, noch bestehen durch einen Studienabschluss per se bessere Zukunftschancen. Vielmehr sind Ausbildung und Studium zwei sich potenziell ergänzende Wege der Qualifizierung für einen Beruf - vielfach auch kombinierbar im dualen Studium.Betriebe und Ausbilder unterstützenNicht zuletzt sind für den Umgang mit Auszubildenden am Praxisort von Beginn an gewisse Voraussetzungen und Standards notwendig und zu etablieren. Damit kann sichergestellt werden, welche Inhalte zu vermitteln sind, wie angeleitet wird und wie die neuen jungen Mitarbeiter/-innen und Kolleg/-innen in Teams und Arbeitsorganisationen aufgenommen und integriert werden. Betriebe, Ausbilderinnen und Ausbilder müssen durchgehend bei diesem Prozess unterstützt werden.Mehr Informationen und das Positionspapier "Frühzeitige Berufsorientierung - der Schlüssel zur richtigen Berufswahl" zum Download finden Sie im Themendossier "Berufliche Bildung": https://bildungsmedien.de/unsere-themen/berufliche-bildungDer Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 70 Bildungsmedienverlagen, pädagogischen Fachverlagen, Lehrmittelverlagen und weiteren Anbietern von Bildungsmedien, Bildungssoftware und Online-Angeboten für alle Bildungsbereiche von der vorschulischen bis zur Erwachsenenbildung.Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/6300301