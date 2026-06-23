Berlin (ots) -Schockmomente statt Sonnenschein: Eine Extraportion Gänsehaut und Angstschweiß sind diesen Sommer im Berlin Dungeon garantiert: In der saisonalen Sondershow "Der erste Exorzismus" geht es auf eine Reise in die dunkle Historie der Dämonenaustreibungen. Die Besucher*innen der Dungeon Tour werden hautnah Teil eines solchen furchteinflößenden Spektakels im Jahr 1620, das zunehmend außer Kontrolle gerät. Spektakuläre Spezialeffekte sorgen zusätzlich für Schockmomente, die nicht so leicht zu vergessen sind. Die Sondershow läuft exklusiv im Zeitraum vom 7. Juli bis 31. August 2026 und ist Teil der regulären Berlin Dungeon Tour.Dämonenaustreibungen haben eine lange, dunkle Historie. Schon seit der Antike versuchten Menschen, vermeintliches Unheil, böse Geister und dämonische Kräfte durch Rituale zu bannen. Auch im christlich geprägten Europa blieben Exorzismen über Jahrhunderte hinweg tief im Volksglauben verankert. Besonders im 16. und 17. Jahrhundert, in einer Zeit des Aberglaubens, der Hexenverfolgung und der großen Angst vor dem Teufel, gewannen solche Praktiken weiter an Bedeutung. Genau in diese düstere Epoche führt die saisonale Sondershow "Der erste Exorzismus": Das Berlin Dungeon versetzt seine Gäste zurück ins Jahr 1620, mitten hinein in eine Zeit, in der der Glaube an Besessenheit, Dämonen und Teufelsaustreibungen erschreckend real war.In den Gemäuern der finsteren Freizeitattraktion treffen die Besucher*innen auf einen Geistlichen, der alles daransetzt, das Böse zu vertreiben. Doch ehe sie sich versehen, eskaliert die Situation und ausgefeilte Effekte lassen den Puls rasant in die Höhe schnellen. Wie immer sind Kulisse und Effekte vom Team des Berlin Dungeon selbst kreiert und technisch umgesetzt worden. Professionelle Schauspielende geben ihr ganzes Können, damit aus der Sondershow "Der erste Exorzismus" ein Erlebnis wird, das noch lange in Erinnerung bleibt.Bora Bilgic, General Manager des Berlin Dungeon, erklärt: "Mit unseren saisonalen Sondershows und Specials sorgen wir mehrmals jährlich für besonderen Nervenkitzel im Berlin Dungeon. Mit 'Der erste Exorzismus' setzen wir diesen Sommer bewusst einen düsteren Kontrast zu Eiscreme und Sommerlaune: Unsere rasante Show ist garantiert nichts für schwache Nerven - ganz nach dem Motto: Schockmomente statt Sonnenschein."Alle Informationen und Tickets gibt es unter:https://www.thedungeons.com/berlinPressekontakt Berlin DungeonMerlin Entertainments Group Deutschland GmbH / Berlin DungeonKehrwieder 5 | 20457 HamburgMarketing ManagerGateway Germany + AustriaJan BergerTelefon: +4940 30090925Jan.Berger@merlinentertainments.bizOriginal-Content von: Berlin Dungeon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169474/6300300