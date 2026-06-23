Munich (ots) -FLEXECHARGE präsentiert Lösungen für netzintegriertes Laden auf der Power2Drive Europe 2026FLEXECHARGE ist zurück auf der Power2Drive Europe 2026 - mit einem klaren Fokus: Charge Point Operators dabei zu unterstützen, Netzengpässe zu überwinden, Energiekosten zu senken und profitablere EV-Ladenetze zu skalieren.Führende CPOs und Ladeinfrastrukturbetreiber in Europa vertrauen bereits auf FLEXECHARGE, darunter EnBW, Electra, Q8 electric und E.ON Drive Infrastructure. Sie setzen auf intelligente Last-, Energie- und Netzmanagementlösungen, um ihre Ladeinfrastruktur zukunftssicher, resilient und wirtschaftlich nachhaltig zu betreiben.Vom 23. bis 25. Juni 2026 können Besucherinnen und Besucher das FLEXECHARGE-Team auf der Messe München an Stand B6.185 treffen und erfahren, wie intelligentes Last-, Energie- und Netzmanagement die nächste Wachstumsphase der Ladeinfrastruktur in Europa ermöglicht.Während High-Power-Charging weiter skaliert, stehen CPOs zunehmend unter operativem Druck: begrenzte Netzkapazitäten, steigende Leistungsspitzen, komplexere Anforderungen der Netzbetreiber und volatile Energiekosten. FLEXECHARGE führt mit seiner bewährten Expertise im HPC-Segment, in dem zuverlässige lokale Steuerung, Energieoptimierung und netzbewusstes Laden entscheidend für die Leistungsfähigkeit von Standorten werden.Auf der Power2Drive stellt FLEXECHARGE FLEXBOX, den lokalen Energy-Management-Controller für Ladestandorte, gemeinsam mit HARMON-E, der Cloud-Plattform für Monitoring, Optimierung und Flexibilitätsservices, in den Mittelpunkt. Zusammen ermöglichen FLEXBOX und HARMON-E die Koordination von EV-Ladepunkten, Batteriespeichersystemen, Solar-PV, Gebäudelasten und Netzanschlussgrenzen - von der lokalen Echtzeitsteuerung bis zur cloudbasierten Standort- und Portfolio-Optimierung.Ein weiterer Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf co-located Battery Energy Storage Systems (BESS) und Value Stacking für EV-Ladestandorte. FLEXECHARGE zeigt, wie CPOs Batteriespeicher für Peak Shaving, Load Shifting, Energieoptimierung und eine bessere Nutzung bestehender Netzkapazitäten einsetzen können - und Ladeinfrastruktur so in flexible, resiliente und profitablere Energie-Assets verwandeln."Die Ladeinfrastruktur tritt in eine neue Phase ein", sagt Max Brandt, CEO von FLEXECHARGE. "Für CPOs geht es längst nicht mehr nur darum, Ladepunkte zu installieren. Entscheidend ist, jeden Standort netzbewusst, energieeffizient und wirtschaftlich nachhaltig zu betreiben. Genau dabei unterstützt FLEXECHARGE."Besucherinnen und Besucher an Stand B6.185 können außerdem an dedizierten Product Deep-Dives teilnehmen, unter anderem zu co-located BESS und Value Stacking für EV-Ladestandorte sowie zu FLEXBOX als lokaler Intelligenzschicht für smartere Ladeinfrastruktur.Mit Blick auf die nächste Wachstumsphase baut FLEXECHARGE zudem den Fokus auf Depot Charging weiter aus - eines der vielversprechendsten Anwendungsfelder für intelligentes Energiemanagement. Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Flotten steigen die Leistungsanforderungen an Depots deutlich. Betreiber benötigen robuste lokale und cloudbasierte Steuerung, um Ladepläne, Netzlimits, Batteriespeicher, Solarerzeugung und betriebliche Zuverlässigkeit effizient zu managen. Die Technologie von FLEXECHARGE ist darauf ausgelegt, sowohl öffentliche Ladehubs als auch Depot-Umgebungen zu unterstützen, wenn diese zu immer komplexeren Energiestandorten werden.Über FLEXECHARGEFLEXECHARGE bietet intelligente Last-, Energie- und Netzmanagementlösungen für EV-Ladeinfrastruktur. Die Technologie unterstützt Charge Point Operators, Flottenbetreiber und Infrastrukturunternehmen dabei, Netzengpässe zu überwinden, Energieflüsse zu optimieren, dezentrale Energie-Assets zu integrieren und zuverlässigere sowie profitablere Ladenetze zu betreiben.Mit FLEXBOX und HARMON-E verbindet FLEXECHARGE lokale Echtzeitsteuerung mit cloudbasiertem Monitoring, Optimierung und Flexibilitätsservices - und macht LadeinfrastrukturPressekontakt:Christophe LephilibertMarketing & Communications DirectorFLEXECHARGEChristophe@flexecharge.com+45 21804862www.flexecharge.comOriginal-Content von: FLEXECHARGE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175128/6300309