Stuttgart (ots) -Sondersendungen am 26. Juni 2026 / 12:30 Uhr: Livestream der Pressekonferenz / "SWR Extra: Stuttgart 21 - Deutsche Bahn ohne Plan?" ab 20:15 Uhr im SWREnde 2026 sollte der Tiefbahnhof in Stuttgart eigentlich eröffnet werden. Doch vor einem halben Jahr hat die Bahn diesen Termin abgesagt. Wie es weitergeht, dazu gibt es bisher nur Spekulationen. Am Freitag, 26. Juni 2026, werden Bahnchefin Evelyn Palla, Ministerpräsident Cem Özdemir und die weiteren Projektpartner in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand und die Zukunft von Stuttgart 21 berichten. Die neusten Entwicklungen begleitet der SWR live in seinem Programm.Livestream der Pressekonferenz zur Zukunft von Stuttgart 21Der SWR streamt die Pressekonferenz am Freitag ab 12:30 Uhr live auf swr.de/bw. Online, im Hörfunk und im Fernsehen berichtet der SWR über die Entwicklungen beim Großprojekt. Darüber hinaus werden von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr in der Sondersendung "SWR Extra: Stuttgart 21 - Deutsche Bahn ohne Plan?" im Fernsehprogramm des SWR die Informationen des Tages und die Hintergründe eingeordnet.Vor zwei Wochen hatte der SWR exklusiv berichtet, dass ein Grund für die Verzögerungen bei Stuttgart 21 bis ins Jahr 2031 unter anderem falsch verlegte Kabel sind, die getauscht werden müssen.Sendungen:Livestream der Pressekonferenz der ProjektpartnerFreitag, 26. Juni 2026, live ab 12:30 Uhr auf swr.de/bwSWR Extra: Stuttgart 21- Bahn ohne Plan?Moderation: Stephanie HaiberFreitag, 26. Juni 2026, live von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr im SWRFotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6300307