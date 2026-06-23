Die Batteriefabrik von CATL im ungarischen Debrecen kommt langsamer voran als geplant. Während die Modulfertigung bereits läuft, bezieht Mercedes-Benz die Batterien für den neuen Elektrotransporter VLE vorerst aus China, da die Zellproduktion noch nicht gestartet ist. CATL hatte den Bau seiner Batteriefabrik in Debrecen bereits im August 2022 angekündigt. Das Unternehmen plant dort die Produktion von Batteriezellen und Batteriemodulen für europäische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net