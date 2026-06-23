Im Mai legten die Elektroauto-Neuzulassungen in der EU gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent zu und überschritten wie schon in den beiden Vormonaten die 200.000er Marke. Klar ist: Tesla kommt wieder auf die Beine: Acht Prozent der Verkäufe konnte die US-Marke auf sich verbuchen. Das geht aus den Zahlen des europäischen Branchenverbands ACEA hervor. Konkret kamen im Mai 203.417 neue Elektroautos in der EU auf die Straßen, dieser Wert liegt auf einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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