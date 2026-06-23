Bonn (ots) -Die Flutkatastrophe im Ahrtal und in weiteren Teilen Deutschlands am 14. Juli 2021 hat Deutschland tief erschüttert. Mehr als 180 Menschen verloren ihr Leben, zahlreiche Orte wurden schwer zerstört und viele Betroffene kämpfen bis heute mit den Folgen der Katastrophe. Auch fünf Jahre später bleibt die Erinnerung an die Opfer und die enormen Herausforderungen dieser Katastrophe lebendig.Die Ereignisse des Sommers 2021 haben zugleich einen tiefgreifenden Wandel im Bevölkerungsschutz angestoßen. Das Thema hat in Politik und Gesellschaft eine neue Aufmerksamkeit erhalten. Bund, Länder und Kommunen haben gemeinsam zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Deutschland besser auf künftige Krisen und Katastrophen vorzubereiten."Die Flutkatastrophe im Ahrtal war eine Zäsur für den Bevölkerungsschutz in Deutschland. Sie hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, welche Folgen extreme Ereignisse haben können. Unser Mitgefühl gilt weiterhin den Angehörigen der Opfer sowie allen Betroffenen. Gleichzeitig war die Katastrophe ein Auftrag, den Bevölkerungsschutz konsequent weiterzuentwickeln. Vieles wurde seitdem verbessert - diesen Weg müssen wir gemeinsam weitergehen", sagt Grit Tüngler, Präsidentin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).Gemeinsam Krisen bewältigen: Bund und Länder setzen auf einheitliche StandardsEine zentrale Lehre aus der Flutkatastrophe betrifft die Zusammenarbeit im Krisenmanagement. Große Schadenslagen machen nicht an Verwaltungsgrenzen halt. Umso wichtiger ist es, dass Verantwortliche in Kommunen, Ländern und Bund nach gemeinsamen Standards arbeiten und in Krisen schnell handlungsfähig sind.Deshalb haben Bund und Länder in den vergangenen Jahren die Krisenmanagementausbildung grundlegend weiterentwickelt. Erstmals wurden gemeinsame und verbindliche Ausbildungsstandards vereinbart, die eine ebenenübergreifende Zusammenarbeit stärken. Für den Bund hat hier die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung des BBK federführend den Prozess begleitet. Ziel ist es, dass Führungsstäbe, Lagezentren und Entscheidungsträger künftig auf einer gemeinsamen Grundlage arbeiten, Informationen einheitlich bewerten und Entscheidungen schneller abstimmen können.Mit der finalen Abstimmung auf der Frühjahrs-IMK in diesem Jahr wurde jetzt der wichtige Schritt hin zu einem bundesweit anschlussfähigen Krisenmanagement vollzogen - bei gleichzeitiger Berücksichtigung der jeweiligen Zuständigkeiten und Besonderheiten der Länder.Klare Zuständigkeiten, starke UnterstützungDer Katastrophenschutz liegt in Deutschland in der Verantwortung der Länder. Auch die Kommunen übernehmen insbesondere im Brand- und Rettungswesen wichtige Aufgaben für die Sicherheit der Bevölkerung. Der Bund ist vor allem für den Zivilschutz im Spannungs- und Verteidigungsfall zuständig.Gerade bei großflächigen Schadenslagen zeigt sich jedoch die Bedeutung eines engen Zusammenwirkens aller Ebenen. Der Bund mit dem BBK unterstützt die Länder dabei unter anderem durch Information, Beratung, Koordination, gemeinsame Lagebilder sowie durch die Bereitstellung von Ressourcen und Fähigkeiten. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein leistungsfähiger Bevölkerungsschutz nur im engen Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen gelingen kann.Warnungen erreichen die Bevölkerung heute schnellerEine weitere wichtige Konsequenz aus der Flutkatastrophe war die Weiterentwicklung des Warnsystems. Mit der Einführung von Cell Broadcast können Warnmeldungen heute direkt auf Mobiltelefone in einem betroffenen Gebiet gesendet werden - schnell, niedrigschwellig und unabhängig von einer installierten App.Gleichzeitig wurde der Ausbau der Sireneninfrastruktur vorangetrieben. Mit den vom BBK administrierten Förderprogrammen des Bundes wurden bundesweit zahlreiche neue Sirenen errichtet und bestehende Anlagen modernisiert. Ziel ist ein Warnmix, der Menschen auch dann erreicht, wenn einzelne Kommunikationswege ausfallen.Vorsorge und Resilienz stärkenEine gut vorbereitete Bevölkerung ist ein wesentlicher Bestandteil beim Umgang mit extremen Ereignissen. Die große Nachfrage nach den Informationsangeboten des BBK zeigt, dass das Bewusstsein für Krisenvorsorge in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Besonders der Ratgeber "Vorsorgen für Krisen und Katastrophen" stößt auf anhaltend großes Interesse.Im Herbst 2026 wird das BBK eine weitere Informationskampagne starten, um das Thema Eigenvorsorge noch stärker in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken.Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur Trinkwassernotversorgung ausgebaut und die Vorsorge für Ausfälle kritischer Infrastrukturen gestärkt. Mit dem KRITIS-Dachgesetz hat die Bundesregierung wichtige Rahmenbedingungen geschaffen, um lebenswichtige Einrichtungen und Versorgungssysteme besser zu schützen.Bevölkerungsschutz weiter modernisierenMit dem im Mai 2026 beschlossenen Pakt für den Bevölkerungsschutz wird dieser Modernisierungskurs fortgesetzt. Bis 2029 sollen insgesamt zehn Milliarden Euro in Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung investiert werden. Schwerpunkte sind unter anderem moderne Ausstattung, leistungsfähige Warn- und Kommunikationssysteme, die Stärkung des Ehrenamts sowie die Verbesserung von Aus- und Fortbildung.Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal bleibt die Erinnerung an die Opfer Mahnung und Auftrag zugleich. Die Erfahrungen von 2021 haben wichtige Veränderungen angestoßen. Der Bevölkerungsschutz in Deutschland ist heute besser aufgestellt als damals - und wird auch künftig weiterentwickelt werden müssen, um den Herausforderungen einer sich wandelnden Risikolage wirksam begegnen zu können.Die Pressestelle des BBK steht Medienvertreterinnen und -vertretern gerne unterstützend zur Verfügung. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie die Kontaktinformationen der Pressestelle finden Sie auf der Webseite des BBK unter www.bbk.bund.de/presse.Über das BBKDas Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und das zentrale Organisationselement für den Bevölkerungsschutz in Deutschland. Es wurde am 1. Mai 2004 errichtet und hat seinen Hauptdienstsitz seit Juli 2006 in Bonn-Lengsdorf mit weiteren Standorten in Bonn, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Berlin. Präsidentin ist seit dem 1. April 2026 Grit Tüngler, Vizepräsident ist seit dem 16. Oktober 2023 Dr. René Funk. An den fünf Standorten beschäftigt die Behörde aktuell fast 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das BBK ist dafür zuständig, den zivilen Bevölkerungsschutz neben Polizei, Bundeswehr und Nachrichtendiensten als vierte Säule im nationalen Sicherheitssystem zu verankern. Die zentralen Aufgaben sind es, den Schutz für die Bevölkerung für einen Spannungs- oder Verteidigungsfall zu organisieren, Bürgerinnen und Bürger für Vorsorge und Selbstschutz zu sensibilisieren sowie die Zivile Verteidigung auszubauen und das nationale Krisenmanagement zu stärken. Das BBK berät und unterstützt die anderen Bundes- und Landesbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Mehr Informationen finden Sie unter www.bbk.bund.de.Pressekontakt:Bundesamt für Bevölkerungsschutz und KatastrophenhilfePressestelleTelefon: +49 228 99 550 -1180E-Mail: pressestelle@bbk.bund.dehttps://www.bbk.bund.deOriginal-Content von: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128528/6300351