Wismar (ots) -Künstliche Intelligenz verändert bereits jetzt ganze Branchen - vom Marketing bis zur Medizin. WINGS reagiert auf die neuen Anforderungen und startet zum Wintersemester 2026 den innovativen Onlinestudiengang MBA Angewandte KI. Das Programm befähigt Führungskräfte, den digitalen Wandel nicht nur zu begleiten, sondern aktiv mitzugestalten - flexibel, praxisnah und direkt neben dem Beruf.Der professionelle Einsatz von KI in Unternehmen wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Künstliche Intelligenz verändert Produkte, Prozesse, Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze in nahezu allen Branchen. Es werden Führungskräfte gesucht, die AI nicht nur technologisch durchdringen, sondern ökonomisch einordnen, strategisch einsetzen und organisatorisch in unternehmerischen Prozessen verankern können.Das berufsbegleitende Onlinestudium von WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, bildet diese Expert:innen aus. "Unser neues MBA-Programm verbindet Künstliche Intelligenz mit unternehmerischem Denken, um aus Technologie messbaren Mehrwert zu schaffen", sagt Prof. Dr.-Ing. Carsten Lau, Studiengangsleiter des MBAs. "Professionals erhalten so das Wissen, den technologischen Wandel nicht nur zu begleiten, sondern als First Mover aktiv mitzugestalten." Die Absolvent:innen werden zu Schlüsselfiguren der digitalen Transformation und qualifizieren sich für ganz neue Führungs- und Schnittstellenrollen wie etwa Chief AI Officer oder Head of AI.Der berufsbegleitende MBA richtet sich an Führungskräfte, die gezielt KI-Kompetenz aufbauen möchten. Im Fokus stehen u.a. KI-Strategien, Data Analytics, KI-Agenten, Transformation und digitale Geschäftmodelle. Startschuss ist im September, die Einschreibung ist noch bis 31.7. möglich. Alle Infos zum MBA-Onlinestudium finden Interessierte unter wings.de/ki (https://www.wings.hs-wismar.de/de/fernstudium_master/mba_angewandte_ki)Pressekontakt:Pressesprecher: André Senechal | redaktion@wings.hs-wismar.de | +49 3841 753 7471Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101004/6300379