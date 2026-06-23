München (ots) -Vom 23. bis 25. Juni findet Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft, "The Smarter E Europe 2026", in München statt. Sie vereint vier verschiedene Fachmessen, unter anderem die "EM-Power Europe" mit Fokus auf Energiemanagement und vernetzten Energielösungen. Dort ist Omexom als Aussteller am Stand C.110 in Halle C5 vertreten. Das Unternehmen zeigt gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen, wie sich Energieinfrastrukturen zukunftsfähig planen, realisieren und weiterentwickeln lassen.Mit ACOUSTISCAN präsentiert Omexom erstmalig eine neue akustische Überwachungslösung für Offshore-Windparks. Die gemeinsam mit Seven Bel entwickelte Technologie unterstützt die vorausschauende Instandhaltung kritischer Hochspannungskomponenten. Sie trägt dazu bei, den Betrieb und die Wartung von Offshore-Anlagen besser planbar und sicherer zu machen.Im Bereich Photovoltaik stellt das Unternehmen Leistungen für PV-Erzeugungsparks vor: von der Planung über Netzanschluss und Energieverteilung bis zur Einbindung in bestehende Energiesysteme.Ein weiteres Thema sind Netzanschlusslösungen für erneuerbare Erzeugungsanlagen und Speichersysteme in verschiedenen Netzebenen. Am Stand zeigt Omexom, wie sich solche Vorhaben von der Planung bis zur regelkonformen Integration ins Netz umsetzen lassen.Anhand eines Umspannwerk-Modells veranschaulicht Omexom seine Kompetenz in Planung, Bau und Modernisierung von Umspannwerken.Im Bereich E-Mobilität stehen Lösungen für Ladeinfrastruktur im Fokus: von Analyse, Planung und Netzanschluss bis zu Betrieb, Wartung, Lastmanagement sowie AC- und DC-Ladekonzepten für unterschiedliche Anwendungen.Ergänzt wird der Messeauftritt durch Decarbo:tec. Die Software analysiert Energie- und Dekarbonisierungspotenziale in der Industrie. Sie zeigt auf Basis konkreter Lastgänge und Verbrauchsdaten, wie sich Photovoltaik, Batteriespeicher, Wasserstofferzeugung, Ladeinfrastruktur und die Elektrifizierung von Fuhrparks technisch und wirtschaftlich sinnvoll integrieren lassen.Neben dem ACOUSTISCAN-Demonstrator bereichern weitere Exponate die Ausstellung, darunter die multimediale VINCI World mit verschiedenen Showcases sowie eine moderne Schaltanlage.Ein weiterer Programmpunkt ist der Industry Pitch "Vom Netzanschluss zum Erlösmodell: Regelkonforme, standardisierte Netzanschlusslösungen von Batteriespeichern und Anwendung vielfältiger Use Cases" von Omexom-Experte Jerome Fischer. Er zeigt, wie sich Batteriespeicher technisch sauber, wirtschaftlich und regelkonform ins Netz integrieren lassen. Die Präsentation findet am 24. Juni von 13:30 bis 13:40 Uhr im ees Forum in Halle C2, Stand C2.230, statt."Die EM-Power Europe ist für uns eine wichtige Plattform. Hier zeigen wir, wie Omexom konkrete Beiträge zur Energiewende leistet. Dass wir den Auftritt gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen gestalten, macht zugleich die Stärke unseres internationalen Netzwerks sichtbar", sagt Frank Westphal, CEO von Omexom Deutschland.Fotos können Sie hier herunterladen (https://www.picdrop.com/omexom/em-power). Sie sind unter der Quellenangabe "Omexom Deutschland" frei verwendbar.Über Omexom:Omexom ist die Marke für Energieinfrastrukturen von VINCI Energies. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Strom und Gas unterstützt Omexom den Aufbau CO2-armer Energiequellen, die Weiterentwicklung leistungsfähiger Netze, die optimierte Nutzung von Energie sowie die Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Damit leistet Omexom einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und stärkt mit innovativen, nachhaltigen Lösungen die Energieinfrastruktur von morgen.2025: 6 Mrd. Euro Umsatz | 25.000 Expertinnen und Experten | 570 Business Units | 36 LänderIn Deutschland unterstützt Omexom Kunden flächendeckend bei der Umsetzung der Energiewende und entwickelt gemeinsam mit ihnen Lösungen für eine nachhaltige Energie- und Mobilitätsversorgung. Das Unternehmen ist für Netzbetreiber, kommunale Energieversorger, Stadtwerke, Industrie sowie konventionelle und erneuerbare Energieerzeuger tätig. Mit 5.500 Mitarbeiter:innen in 117 Business Units erzielte Omexom in Deutschland im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,35 Milliarden Euro.www.omexom.dePressekontakt:Omexom DeutschlandLisa HeinExternal Communications Lead+49 173 3058019lisa.hein@omexom.comOriginal-Content von: Omexom Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182882/6300374