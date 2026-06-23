Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VK8EXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Gold 2800, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VK8EXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Gold 3000, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000VK8EXXX 23.06.2026 10:07:51 6.730 0,56 EUR 0,94 EUR
DE000VK8EXXX 23.06.2026 10:09:16 4.000 1,11 EUR 1,73 EUR
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VK8EXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Gold 3000, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000VK8EXXX 23.06.2026 10:07:51 6.730 0,56 EUR 0,94 EUR
DE000VK8EXXX 23.06.2026 10:09:16 4.000 1,11 EUR 1,73 EUR
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