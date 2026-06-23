Dorsten/München (ots) -Als Spezialzulieferer für European Solar Cable Management rückt EMC-direct zur Intersolar in München (23. bis 25. Juni 2026) die Bedeutung von Premium-C-Teilen für den zuverlässigen Betrieb und die Rentabilität von PV-Anlagen in den Fokus. Mit über 20 Jahren Kompetenz in Kabelschutz und Befestigungstechnik ist das europaweit agierende Unternehmen ein verlässlicher Partner für EPCs, Installateure und Betreiber von Freiflächen- und Utility-Scale-PV.Die Verwendung ungeeigneter Kabelbinder und Befestigungen kann zum Problem werden: Ein erhöhter Wartungsaufwand sowie kostspielige Ausfallzeiten beeinträchtigen die Effizienz von Solaranlagen. "C-Teile stellen zwar nur einen Bruchteil der Investition eines Solarparks dar, doch wenn am falschen Ende gespart wird, drohen Konsequenzen für die Wirtschaftlichkeit", sagt Thaddäus Nagy, Geschäftsführer von EMC-direct. "Wir beobachten ein klares Umdenken im Markt. Projektierer und EPCs setzen auf nachweisbare Premiumqualität und verlässliche Partnerschaften. Genau dabei unterstützen wir, und das europaweit."Mit B2B-Servicepaketen wird das Unternehmen den hohen Anforderungen im dynamischen Projektgeschäft gerecht. Zu den Leistungen zählen die Projektberatung, Abrufaufträge mit hoher Liefersicherheit, projektbezogene Rechnungsstellung und eine GPS-genaue Baustellenlogistik. Der Erfolg spricht für sich: Allein in den vergangenen drei Jahren belieferte EMC-direct europaweit dutzende Freiflächenprojekte mit weit über 2 Gigawatt installierter Leistung. Kundenbefragungen bestätigen dieses Vertrauen regelmäßig mit Bestwerten für Qualität, Beratung, Service und Liefertreue.Um Planern und Installateuren die schnelle und sichere Produktauswahl zu erleichtern, stellt EMC-direct das neue Farbleitsystem "EMC UV-STABIL-LABEL" vor. Es kennzeichnet Bauteile mit nachgewiesener Langzeit-UV-Stabilität, beispielsweise die garantiert 15 Jahre UV-beständigen HPER-Kabelbinder.Zur Fachmesse Intersolar legt EMC-direct den druckfrischen Solar-Gesamtkatalog 2026 vor. Zu Highlights des Portfolios zählen bis zu 20 Jahre UV-beständige Wellrohre für die ober- und unterirdische Verlegung, Premiumwerkzeuge der Eigenmarke TOOLOVA, Solar-Kantenclips und weitere Komponenten. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf kundenindividuellen Sonderteilen, etwa im Bereich der Befestigungsclips.Pressekontakt:Oliver SchönfeldSchönfeld PRAnnette-von-Droste-Hülshoff-Str. 11C48161 Münster02534-6458877info@schoenfeld-pr.deOriginal-Content von: EMC-direct GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175406/6300404