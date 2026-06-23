Basler Kantonalbank
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Krisen bewegen die Märkte, bestimmen sie aber nicht allein. Das erste Halbjahr 2026 zeigt aus Sicht der Basler Kantonalbank (BKB): Wer Risiken nüchtern einordnet und Portfolios konsequent steuert, bleibt auch in einem volatilen Umfeld handlungsfähig.
Für Sandro Merino, Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank, ist es gerade in unsicheren Zeiten zentral, nicht überhastet zu handeln und zwischen Schlagzeilen und strukturellen Markttreibern zu unterscheiden: «Geopolitische Risiken können Märkte kurzfristig stark bewegen. Für langfristige Anlageentscheide braucht es aber eine nüchterne Einschätzung von Wachstum, Inflation, Unternehmensgewinnen, Geldpolitik und Risikoprämien.»
Medienmitteilung (PDF)
Disclaimer: Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die enthaltenen Einschätzungen spiegeln die aktuelle Meinung der Basler Kantonalbank wider und können sich jederzeit ändern. Vergangene Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Resultate zu. Anlagen sind mit Risiken verbunden, insbesondere mit Wert- und Ertragsschwankungen sowie einem möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals. Die Basler Kantonalbank übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben. Bei Unsicherheiten empfiehlt die BKB eine individuelle Beratung
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2352142 23.06.2026 CET/CEST