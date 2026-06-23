© Foto: Andrew Harnik - APDie Fed bekommt unter Kevin Warsh ein neues Gesicht - und die Märkte verlieren womöglich ihr wichtigstes Sicherheitsnetz. Werden die Zinsen jetzt erhöht?Die Federal Reserve (Fed) hat einen neuen Chef: Kevin Warsh. Und der legte vergangenen Mittwoch gleich mächtig los. Was erwartet wurde: Der Leitzins blieb unverändert. Das war aber auch schon das Einzige, was berechenbar blieb. Denn Warsh krempelt die US-Notenbank mächtig um. Es geht um nichts Geringeres als die grundlegende Neuausrichtung der Fed und die Abkehr von der marktstützenden Geldpolitik der vergangenen 15 Jahre. Eine eher lockere Geldpolitik ist damit vom Tisch. Damit will er die Zentralbank wieder mehr in ihre klassische Rolle …Den vollständigen Artikel lesen
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