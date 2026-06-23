TUI macht Druck: Der Reisekonzern fordert eine sofortige Reform des Deutschen Reisesicherungsfonds. Die Kritik kommt nicht überraschend, denn die Branche klagt seit Längerem über gebundene Liquidität und hohe Belastungen. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger zu der Forderung wissen müssen.Das Wichtigste kurz und knapp• TUI fordert eine sofortige Reform des Deutschen Reisesicherungsfonds• Im Zentrum stehen niedrigere Belastungen für Reiseveranstalter.• Hintergrund ist ein Urteil des Berliner Kammergerichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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