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Calgary, Alberta / 23. Juni 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das "Unternehmen" oder "Horizon") (TSX-V: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) kündigt vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das "Emissionsangebot") von bis zu 26.666.667 Einheiten ("Einheiten") von Horizon zum Preis von 0,15 $ pro Einheit an, was einem Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants ("Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Stammaktie zum Preis von 0,25 $ zu erwerben.

Das Emissionsangebot steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot kann Horizon gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange Vermittlungsprovisionen von bis zu 7 % in Form von Barmitteln und bis zu 7 % in Form von Vermittler-Warrants bzw. einer Kombination davon zahlen.

Der Erlös aus dem Emissionsangebot wird für die Durchführung der Workover- und Testbetriebsmaßnahmen bei Bohrung Lachowice 7 zur Bestätigung der Produktivität der Lagerstätte, für die Erschließungsplanungen für Lachowice und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon ist auf die Bewertung und Entwicklung von Erdgasreserven und sauberen Energiequellen spezialisiert, um die Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa zu stärken. Das Management und Board von Horizon besteht aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter

President & CEO

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke

CFO und Vice President Finance

+1 403 973-2900

Ian.habke@horizon-petroleum.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (im Folgenden zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für zukünftige Betriebsaktivitäten, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Horizon liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erreicht werden "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf den Abschluss des Emissionsangebots und die Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

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