Berlin (ots) -Im Rahmen des heutigen Tags der Personaldienstleister hat die Mitgliederversammlung des Gesamtverbands der Personaldienstleister (GVP) dessen Führungsspitze neu gewählt. Die Mitglieder bestätigten mit großer Mehrheit Christian Baumann als Präsidenten und Ingrid Hofmann als Vizepräsidentin des GVP.Christian Baumann steht seit Dezember 2023 an der Spitze des Verbandes. Der CEO der House of HR Germany GmbH war zuvor bereits Bundesvorsitzender des GVP-Vorgängerverbandes iGZ. "Ich danke unseren Mitgliedern für das große Vertrauen, das sie mir entgegenbringen", erklärte Baumann nach seiner Wiederwahl. "Unsere Branche bewegt sich weiterhin in einem extrem anspruchsvollen Umfeld: Eine schwache Konjunktur trifft auf einen strukturellen Fachkräftebedarf, und die Beschäftigung in der Arbeitnehmerüberlassung ist seit Jahren rückläufig. Zuletzt haben wir jedoch erste Stabilisierungstendenzen registriert, wobei wir von einer echten Trendwende aber noch ein gutes Stück entfernt sind. In den kommenden Monaten wollen wir daher vor allem die wirtschaftliche Stabilisierung unserer Mitgliedsunternehmen begleiten und die Potenziale der Branche bei Deregulierung, Arbeitsmarktintegration und Transformation noch deutlicher sichtbar machen."Mit Ingrid Hofmann bestätigten die Mitglieder eine in Branche und Arbeitsmarktpolitik bestens vernetzte Vizepräsidentin. Sie ist geschäftsführende Alleingesellschafterin der I. K. Hofmann GmbH, seit 2010 Mitglied im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit und leitet den Ausschuss "Betriebliche Personalpolitik" der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Es ist mir Ehre und Ansporn zugleich, die Interessen der Branche weiterhin als Vizepräsidentin vertreten zu dürfen", sagte Ingrid Hofmann. "Die Personaldienstleistung leistet einen unverzichtbaren Beitrag für Unternehmen, Beschäftigte und den Arbeitsmarkt - gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Diese Stärke wollen wir gemeinsam weiter ausbauen und der Branche die Sichtbarkeit und das politische Gewicht, die sie verdient, noch stärker geben."Im neu zusammengesetzten Präsidium gibt es hingegen mehrere personelle Veränderungen. Neu in das Gremium gewählt wurden Martin Klingen (Gi Group Deutschland GmbH), Judith Pasternak (Pasternak Personal GmbH), Bettina Schiller (TEAMWORKER Personaldienst GmbH), Irene Schubert (Talent Kontor - Personal GmbH) und Susanne Wißfeld (Randstad Deutschland GmbH & Co. KG). Mit großem Dank für sein Engagement verabschiedeten die GVP-Mitglieder Hugo Schmitt (Schmitt GmbH), der dem Präsidium künftig nicht mehr angehört. Neu gewählt wurden durch die Mitgliederversammlung zudem auch der Vorstand und die Tarifkommission des GVP.Über den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP)Der GVP entstand Ende 2023 durch die Verschmelzung des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) und des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Der Verband mit seinen 5.000 Mitgliedsunternehmen verfügt daher über jahrzehntelange Erfahrung in der Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für die Personaldienstleister in ihrer ganzen Vielfalt.Auf folgender Website informiert Sie der GVP über den Umgang mit Ihren Daten gemäß der Informationspflichten, Art. 13 EU-DSGVO:Datenschutz (personaldienstleister.de) (https://personaldienstleister.de/datenschutz/)Pressekontakt:Doris BergmannLeiterin Fachbereich KommunikationGesamtverband derPersonaldienstleister e.V. (GVP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 - 5211E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deOriginal-Content von: Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104864/6300447