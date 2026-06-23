Minnesota oder zum Mond: Pulsar präsentiert bestätigte Helium-3-Entdeckung auf Quantum Tech World 2026

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Pulsar Helium präsentiert auf der Quantum Tech World 2026 seine verifizierte Helium-3-Entdeckung in Minnesota. Die seltene Ressource gilt als strategisch wichtig für Quantencomputer und Hightech-Anwendungen

Pulsar Helium (TSX.V: PLSR, FSE: Y3K, WKN: A3EP2C) hat bekannt gegeben, dass Cliff Cain, der Präsident des Unternehmens, auf der Quantum Tech World Conference 2026 in Boston einen Vortrag halten wird. Im Mittelpunkt seines Vortrags wird die Entdeckung und unabhängige Verifizierung von Helium-3 auf dem Topaz-Projekt des Unternehmens im Nordosten des US-Bundesstaats Minnesota stehen.

Die Präsentation trägt den Titel "Minnesota or the Moon: A Terrestrial Helium-3 Story" und Cliff Cain wird darin erläutern, wie Pulsar Helium-3 im Gas aus seiner Bohrung Jetstream Nr. 1 nachgewiesen hat mit Ergebnissen, die von einem US-Regierungslabor unabhängig bestätigt wurden.

"Bevor die Welt Milliarden ausgibt, um Raketen zum Mond zu schicken, um dort Helium-3 zu gewinnen, bietet Minnesota eine praktische Möglichkeit hier auf der Erde", so Cain. "Unsere verifizierte Helium-3-Entdeckung zeigt das Potential für eine inländische Produktion einer seltenen und strategisch bedeutsamen Ressource, die nächste Technologiegenerationen unterstützen könnte."

Was ist Helium-3 und warum ist es so wertvoll?

Helium-3 ist ein außerordentlich seltenes Isotop des Edelgases Helium. Es wird vor allem für Ultrakühlsysteme benötigt, wie sie im Quantencomputing eingesetzt werden, und gilt als strategisch bedeutsam für eine Reihe weiterer Hochtechnologieanwendungen. Der aktuelle Marktwert von Helium-3 wird auf rund 2.500 US-Dollar pro Liter geschätzt - das entspricht mehr als 18 Millionen US-Dollar pro Kilogramm.

Das weltweite Angebot an Helium-3 ist extrem begrenzt. Historisch stammte es fast ausschließlich aus der Wartung von Atomwaffen. Angesichts dieser Knappheit wird eine natürliche, terrestrische Quelle innerhalb der Vereinigten Staaten als strategisch hochrelevant eingestuft.

Topaz: Einer der hochgradigsten Heliumfunde Nordamerikas

Das Topaz-Projekt ist eine der natürlichen, terrestrischen Heliumquellen in den USA. Es beherbergt nach Unternehmensangaben eine der hochgradigsten primären Heliumentdeckungen Nordamerikas. Die Konzentration von Helium-3, die am Standort unabhängig verifiziert wurde, gehört zu den höchsten natürlich vorkommenden Werten, die jemals aus einem terrestrischen Reservoir gemeldet wurden.

Während Regierungen und private Unternehmen weltweit Milliarden investieren, um Helium-3 vom Mond zu gewinnen, entwickelt Pulsar eine terrestrische Quelle in den USA, gestützt auf eine bestehende Infrastruktur, Fachkräfte und etablierte Regulierungsrahmen. Das Unternehmen sieht darin einen entscheidenden Vorteil: Kürzere Entwicklungszeiträume, geringere Kosten und keine Abhängigkeit von Weltraumlogistik.

Warum nach den Sternen greifen, wenn das Gute so nahe liegt?

Die Quantum Tech World Conference 2026 in Boston gilt als eine der führenden Fachveranstaltungen für Quantentechnologie und verwandte Schlüsselindustrien. Mit seiner Präsentation dürfte Pulsar Helium hier auf erhebliches Interesse stoßen - sowohl bei Technologieunternehmen als auch bei sicherheitspolitischen Entscheidungsträgern, die auf der Suche nach zuverlässigen inländischen Quellen kritischer Materialien sind.









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