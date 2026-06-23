Die Gerresheimer-Aktie legt am Dienstagvormittag um über +6% zu und klettert damit fast auf ihr 3-Monatshoch. Was gibt dem Kurs der Verpackungsspezialisten neuen Auftrieb und sollten Anleger hier mit dabei sein? Eine Bank steigt groß ein Auslöser des heutigen Kursgewinns der Gerresheimer-Aktie ist eine gestern veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung mit einigen spannenden Details. Die Investmentbank Goldman Sachs hat dieser zufolge eine enorme Position ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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