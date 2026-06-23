Der Rekordlauf der Micron-Aktie geht weiter. Zum Auftakt in die neue Handelswoche legte der Anteilsschein knapp +7% zu und überwand erstmals die 1.200-US$-Marke. Am Dienstag sinkt der Kurs vorbörslich allerdings wieder um -7% auf 1.123 US$. Werden die Anleger vor den morgigen Quartalszahlen etwa nervös? Das ist jetzt zu beachten. Historischer Gewinnsprung erwartet Am Mittwoch nach US-Börsenschluss steht einer der wichtigsten Quartalsberichte des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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