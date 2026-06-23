Die Xiaomi-Aktie hat ihr 52-Wochen-Tief von 2,67 € durchbrochen und notiert nun bei 2,52 €. Seit Jahresbeginn beträgt der Kursrückgang - 40%. Die Probleme sind fundamentaler Natur und werden durch charttechnische Faktoren verstärkt. Ist Xiaomi nur ein kurzfristiges Opfer des Marktchaos oder der Anfang vom Ende einer Wachstumsgeschichte? Das Kernproblem: Profit Die Zahlen sind brutal. Der Gewinn brach im ersten Quartal 2026 um ganze 43% ein. Ausgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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