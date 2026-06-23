Mit einem Kurssturz von über -11% ist die SUSS-Aktie am Dienstagvormittag der ganz große Verlierer im MDAX und im TecDAX und fällt deutlich unter die Marke von 100 €. Was steckt hinter dem herben Dämpfer des Mikroelektronikspezialisten und ist die Aktie jetzt einen Kauf wert? Eine Bank senkt den Daumen Hauptauslöser des heutigen Abverkaufs der SUSS-Aktie dürfte eine neue Analyse der DZ Bank sein. Ihre Experten stuften das Rating von "Halten" auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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