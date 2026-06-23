One Biosciences, ein Techbio-Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich der klinischen Einzelzell-Tumorprofilierung leistet, gab heute bekannt, dass es im Rahmen eines BOOST-Zuschusses des Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC) finanzielle Unterstützung für die Entwicklung des ersten Einzelzell-Assays für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) in der Onkologie erhält.

Das rasante Wachstum im Bereich der ADCs treibt die Nachfrage nach ausgefeilteren Biomarker-Strategien voran. Durch die Erfassung der Tumorkomplexität auf zellulärer Ebene hat die Einzelzell-Profilierung das Potenzial, die Patientenauswahl zu verbessern und die Entwicklung von ADCs der nächsten Generation zu unterstützen. Letztendlich wird dies dazu beitragen, die richtigen Patienten den richtigen Therapien zuzuordnen und so den therapeutischen Nutzen zu maximieren.

Das vom PSCC BOOST geförderte Projekt zielt darauf ab, der ADC-Entwicklung ein neues Maß an Präzision zu verleihen. Es wird in Zusammenarbeit mit Adcytherix durchgeführt, einem Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das differenzierte ADCs für Krebserkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das Know-how von Adcytherix in der ADC-Entwicklung mit der KI-gestützten Einzelzell-Profiling-Technologie von One Biosciences kombiniert, um Tumorproben zu analysieren und zelluläre sowie molekulare Signaturen zu erforschen, die mit dem Ansprechen auf die Behandlung in Zusammenhang stehen. Langfristiges Ziel ist es, eine präzisere Patientenauswahl zu ermöglichen und die Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Begleitdiagnostika zu schaffen.

"Diese Förderung ist ein wichtiger Meilenstein für One Biosciences und für die breitere Einführung von Einzelzelltechnologien in der Entwicklung von Krebsmedikamenten", sagte Hedi Ben Brahim, CEO von One Biosciences. "Dieses Projekt ermöglicht es uns, unsere Einzelzell-Plattform im Rahmen eines innovativen ADC-Entwicklungsprogramms einzusetzen, mit dem Ziel, das Ansprechen auf die Behandlung besser zu verstehen und dadurch die Entwicklung präziserer therapeutischer Strategien zu unterstützen."

Dieses Projekt, das durch einen PSCC-BOOST-Zuschuss gefördert wird, zielt darauf ab, Frankreich an die Spitze der Innovationen im Bereich der Präzisionsonkologie zu bringen und gleichzeitig die Entwicklung von Einzelzell-Begleitdiagnostika in klinischer Qualität für die Entwicklung von Krebsmedikamenten voranzutreiben.

One Biosciences wird bereits vom PSCC gefördert und arbeitet mit zahlreichen Partnern innerhalb des Clusters zusammen. Dieses Projekt wird die Beziehungen des Unternehmens zur onkologischen Fachwelt weiter stärken.

Über One Biosciences

One Biosciences ist ein auf Einzelzell-Transkriptomik spezialisiertes Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Lösungen zur Tumorprofilierung in klinischer Qualität leistet. Das Unternehmen wurde 2020 als Spin-off des Institut Curie gegründet und hat OneMap entwickelt, eine durchgängige Plattform zur molekularen Einzelzellprofilierung, die Ärzten dabei helfen soll, optimale Behandlungen für Krebspatienten auszuwählen, und Pharmaunternehmen bei der Entwicklung von Präzisionstherapien und Begleitdiagnostika unterstützt. One Biosciences wird von führenden Investoren und Partnern unterstützt, darunter die Redmile Group, Blast, Sofinnova Partners, das Institut Curie, Gustave Roussy sowie der Paris-Saclay Cancer Cluster im Rahmen seines BOOST-Programms.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.onebiosciences.fr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260622765161/de/

Contacts:

contact@onebiosciences.fr