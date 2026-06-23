SpaceX testet eine Weltraumkapsel, die Fracht binnen kürzester Zeit an jeden Ort der Erde bringen soll. Die sogenannte Starfall-Demo-Mission nutzt eine Falcon 9. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX testet erstmals ein neuartiges Logistiksystem, mit dem größere Lasten schnell an gewünschte Orte auf dem Planeten verbracht werden können. Am 23. Juni startete eine Falcon 9 eine Kapsel ins All, damit diese dann wieder auf die Erde zurückkehrt. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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