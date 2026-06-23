© Foto: adobe.stock.comDer Stresspegel im Rohstoffbereich steigt. Gold und Silber geben nach. Und auch der bis zuletzt noch so stabile Kupferpreis steht unmittelbar davor, den Halt zu verlieren. Ein großes Rohstoff-Beben zeichnet sich ab. Silber und Kupfer unter Druck Silber und Kupfer stehen aktuell stark unter Druck. Auch andere Rohstoffpreise taumeln: Gold, Platin sowie Brent-Öl und WTI-Öl rutschen ab. Selbst die bis zuletzt exzellent gelaufenen Metalle Aluminium und Zink reihen sich hier ein. Als potenzieller Stimmungskiller erweist sich die aktuell zu beobachtende Rallye des US-Dollars. Nach dem letzten Fed-Termin hat der Greenback Oberwasser. Die Gründe hierfür wurden in der letzten Gold-Kommentierung an …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,XC0009677XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXXDen vollständigen Artikel lesen
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