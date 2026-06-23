© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa ThemendienstHöhere Zinserwartungen, stärkerer US-Dollar, weniger Krisenangst: Die Wall Street wird vorsichtiger. Für Goldanleger kippt die Stimmung nach den Rekorden.Der Goldrausch an der Wall Street bekommt Risse. Nach den jüngsten Rekordständen formulieren mehrere große Banken ihre Einschätzungen für das Edelmetall vorsichtiger, während der Preis weiter nachgibt. Am Dienstag fiel der Spotpreis laut Reuters um mehr als zwei Prozent auf rund 4.100 US-Dollar je Unze, US-Goldfutures zur August-Lieferung lagen bei etwa 4.118 US-Dollar. Auch Silber geriet kräftig unter Druck. Auslöser ist vor allem der deutlich restriktivere Ton der US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh: Steigende …
Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXXDen vollständigen Artikel lesen
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