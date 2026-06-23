An der Börse gibt es kaum etwas Spannenderes als Aktien, die kurz vor einer möglichen Übernahme stehen. Denn wenn ein Käufer ernst macht, winkt oft ein deutlicher Aufschlag auf den aktuellen Kurs - und genau das macht solche Werte für Anleger so interessant.In seinem neuen Report zeigt Michael Herrmann 3 Aktien, bei denen eine Übernahmefantasie für kräftige Kursbewegungen sorgen könnte. Denn im aktuellen Umfeld fallen genau diese 3 Unternehmen besonders auf: ein Spezialversicherer mit starker Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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